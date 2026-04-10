Ieri emersi tutti i limiti. Tuttosport: "La rimonta è missione ardua"
Nella sua analisi della sfida tra Crystal Palace e Fiorentina, Tuttosport ricorda che Paolo Vanoli alla vigilia l’aveva bollato come un test importante per saggiare il livello di crescita della sua squadra in questi ultimi mesi decisivi di una stagione travagliata. Il primo round a Londra ha evidenziato invece tutti i limiti non solo di questa Fiorentina ma anche del calcio italiano con quello inglese.
Dal vetusto ma fascinoso Selhurtst Park, strapieno per l’occasione (sugli spalti 1.600 tifosi viola e anche gli ex Bove, oggi al Watford per i motivi noti a tutti e Kayode al Brentford), la squadra viola è uscita con una pesante sconfitta (3-0) che macchia la sua 250ª gara europea e soprattutto compromette il cammino in Conference League: il ritorno dei quarti giovedì prossimo al Franchi s'annuncia in salita, la rimonta sulla formazione londinese una missione ardua.
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