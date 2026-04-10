Dagli inviati Vanoli spiega l'ingresso di Comuzzo: "Pongracic aveva male: non lo posso perdere"

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Nella conferenza post partita dopo la sconfitta di Selhurts Park, per 3-0 da parte del Crystal Palace, il tecnico viola Paolo Vanoli ha fatto chiarezza anche sul cambio in difesa nel finale di gara. Marin Pongracic ha lasciato il campo a pochi minuti dalla fine, al posto di un Pietro Comuzzo disattento sul terzo gol degli inglesi. Una scelta che Vanoli ha spiegato così: "Pongracic aveva fastidio al flessore, è un giocatore che non posso perdere e quindi è uscito. Anche Pietro deve maturare perché insisto, il finale mi ha dato davvero fastidio. Devono capire tutti che anche alla fine bisogna dare qualcosa. Va capito il senso della partita, potevamo riaprirla ma non dovevamo buttarla via".

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