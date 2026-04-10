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Paratici si confronta coi tifosi dopo il ko di Londra: il video da Selhurst Park

Paratici si confronta coi tifosi dopo il ko di Londra: il video da Selhurst Park
Oggi alle 00:18Primo Piano
di Redazione FV
fonte dal nostro inviato a Londra - Tommaso Loreto

La Fiorentina esce sconfitta per 3-0 dal match contro il Crystal Palace, nell'andata dei quarti di finale di Conference League. Una sfida persa meritatamente dalla squadra di Vanoli e per la quale hanno chiesto spiegazioni i circa 1600 tifosi viola arrivati a Selhurst Park. Tanto che dopo la gara, prima che la Fiorentina lasciasse lo stadio inglese in pullman, il direttore sportivo Fabio Paratici si è fermato a parlare coi sostenitori presenti.

Dopo alcuni autografi, qualche tifoso ha riposto le sue speranze nel responsabile dell'area tecnica, che si è fermato a dialogare brevemente rispondendo alle domande. Ecco il video realizzato dal nostro inviato: