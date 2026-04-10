Fasce in chiaro affanno, CorFio: "Gravi errori di Dodò e Gosens"

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Questa mattina il Corriere Fiorentino si sofferma sulla prestazione della Fiorentina contro il Crystal Palace. La gara a Selhurst Park ha messo in evidenza grosse difficoltà sulle fasce, dove i viola hanno sofferto molto. Dodò, al rientro dopo l’infortunio, è stato tra i più in difficoltà, commettendo errori pesanti sia in fase difensiva che nelle letture. Anche Gosens non ha brillato a sinistra, faticando a contenere le iniziative di Munoz, tra i migliori dei londinesi. Proprio dagli esterni sono nate le azioni decisive dei padroni di casa, che hanno sfruttato meglio le corsie rispetto alla Fiorentina.