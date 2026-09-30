FirenzeViola Beto atteso sabato 3 al Viola Park, Oulai invece rientrerà lunedì 5

Dopo gli impegni con la Guinea-Bissau, Norberto Beto si prepara a fare ritorno a Firenze. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l’attaccante è atteso in città sabato 3 ottobre e, una volta rientrato, potrà tornare ad allenarsi regolarmente al centro sportivo agli ordini dello staff della Fiorentina. Il suo ritorno sarà importante per riprendere il lavoro in vista dei prossimi appuntamenti stagionali. Servirà invece qualche giorno in più per Inao Oulai.

Oulai tornerà due giorni dopo

Il centrocampista, anche lui impegnato nelle gare valide per le qualificazioni alla Coppa d’Africa, farà rientro al Viola Park lunedì 5 ottobre. Al termine degli impegni con la Costa d'Avorio, Oulai tornerà quindi a disposizione della Fiorentina, completando così il graduale rientro dei giocatori impegnati durante la sosta internazionale. La squadra potrà dunque riunire progressivamente tutti gli elementi della rosa e proseguire la preparazione in vista della ripresa del campionato.