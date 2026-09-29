Dodo, segnali di svolta: per La Nazione il brasiliano al Viola Park ha cambiato marcia

Il nuovo corso di Paolo Vanoli potrebbe aver restituito un altro Dodo alla Fiorentina. Dopo un’estate caratterizzata da tensioni di mercato e frecciate sui social, il terzino brasiliano appare ora più disponibile e concentrato sul lavoro in questi giorni al Viola Park. In estate aveva sperato di trasferirsi in un grande club, ma le piste concrete erano quelle di Nottingham Forest e Olympiacos.

Nell’amichevole di domenica contro il Signa ha mostrato di voler ripartire e risalire le gerarchie sulla fascia destra. Un atteggiamento che ricorda quello del suo arrivo a Firenze, quattro anni fa, dopo l’esperienza allo Shakhtar interrotta dalla guerra in Ucraina. Ora dovrà tradurre questa nuova disponibilità in prestazioni e contendersi il posto con João Mário e Alex Jimenez. La sfida per la fascia destra è aperta. Lo riporta La Nazione.