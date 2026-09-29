Dodo, segnali di svolta: per La Nazione il brasiliano al Viola Park ha cambiato marcia

Dodo, segnali di svolta: per La Nazione il brasiliano al Viola Park ha cambiato marciaFirenzeViola.it
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Oggi alle 11:00Rassegna stampa
di Redazione FV

Il nuovo corso di Paolo Vanoli potrebbe aver restituito un altro Dodo alla Fiorentina. Dopo un’estate caratterizzata da tensioni di mercato e frecciate sui social, il terzino brasiliano appare ora più disponibile e concentrato sul lavoro in questi giorni al Viola Park. In estate aveva sperato di trasferirsi in un grande club, ma le piste concrete erano quelle di Nottingham Forest e Olympiacos.

Nell’amichevole di domenica contro il Signa ha mostrato di voler ripartire e risalire le gerarchie sulla fascia destra. Un atteggiamento che ricorda quello del suo arrivo a Firenze, quattro anni fa, dopo l’esperienza allo Shakhtar interrotta dalla guerra in Ucraina. Ora dovrà tradurre questa nuova disponibilità in prestazioni e contendersi il posto con João Mário e Alex Jimenez. La sfida per la fascia destra è aperta. Lo riporta La Nazione.