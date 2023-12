KAYODE, Che rientro. L'arma in più per Italiano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nella sua edizione odierna il Corriere Fiorentino dedica ampio spazio al gioiellino della Fiorentina Michael Kayode. Nel secondo tempo della gara contro il Genk Kayode ha fatto la differenza, cambiando la partita con le sue accelerazioni. Una su tutte quella che ha portato al rigore per i viola poi trasformato da Nico Gonzalez. Il rientro del diciannovenne piemontese è fondamentale per la Fiorentina per la qualità e l'entusiasmo che questo ragazzo porta con se.

Su tutti ovviamente il maggior beneficiario del ritorno di Kayode è Fabiano Parisi, costretto a traslocare a destra vista la contemporanea assenza anche di Dodo. Adesso con Kayode la Fiorentina può ritrovare anche a destra un'arma in più in fase offensiva. Infatti molto probabilmente Italiano tornerà a schierarlo dall'inizio contro la Salernitana. Oltre al tecnico viola, l'altro contento del rientro del terzino classe 2004 sarà sicuramente il C.T. Luciano Spalletti che da tempo ha messo gli occhi sul gioiellino della Fiorentina.