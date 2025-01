KALINIC, Dopo la Viola volevo il Milan a tutti i costi

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da La Gazzetta dello Sport in vista della partita del Milan contro la Dinamo Zagabria, l'ex attaccante anche della Fiorentina Nikola Kalinic ha raccontato: "Ho solo bei ricordi del Milan. Sono arrivato in un grande club, uno dei cinque più grandi al mondo. Dopo l’esperienza alla Fiorentina volevo a tutti i costi indossare quella maglia con il simbolo delle sette Champions vinte e far parte di un progetto importante. Poi sono stato fuori due mesi per pubalgia e nei grandi club non ti aspettano: vogliono subito i risultati. L’estate successiva è arrivato Higuain e ho capito che era giusto andarmene".