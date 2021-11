JUVENTUS, Verifica Consob sui bilanci della società

Verifiche della Consob sui conti della Juventus. L'autorità di vigilanza sulle società quotate in Borsa ha autorizzato ieri, come comunicato dal club bianconero, l'aumento di capitale da 400 milioni di euro. Il Sole 24 Ore riporta però anche un estratto del documento di registrazione, nel quale si legge: "Alla data del documento di registrazione, la società è soggetta a una verifica ispettiva da parte della Consob in merito alla voce 'Proventi da gestione diritti calciatori' iscritta nei bilanci al 30 giugno 2020 (complessivamente pari a 172 milioni) e al 30 giugno 2021 (complessivamente pari a 43,2)".

Come spiega il quotidiano economico-finanziario, all'esito della verifica ispettiva il rischio è di provvedimenti sfavorevoli nei confronti della società, e nello specifico l'avvio di un procedimento patrimoniale. Il rischio è che atti del genere possano avere effetti negativi sulla reputazione e sulla situazione economica del gruppo.