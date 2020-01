JUVENTUS, Pjanic ok: con la Viola ci sarà

La Gazzetta dello Sport commenta la condizione degli infortunati di casa Juventus, attesa domenica prossima dalla sfida di Serie A contro la Fiorentina. Come scrive la rosea, buone notizie per Miralem Pjanic: ieri il bosniaco si è allenato a parte "come da programma" e c'è forte ottimismo di rivederlo in campo già contro la squadra di Iachini dopo la botta che l'aveva costretto a lasciare il campo contro il Napoli. Come Pjanic, anche per De Sciglio salgono le quotazioni di un recupero in vista dei viola.