JUVENTUS, Multe a McKennie&Co. come con Caceres

La Juventus multa e sospende McKennie, Dybala e Arthur: i tre erano insieme in una festa vietata a casa dell'americano. Lo scrive La Stampa, che sottolinea come dopo una figuraccia del genere il cartellino rosso sia inevitabile. Non sarebbe la prima volta di una punizione esemplare da parte del club nei confronti di un proprio calciatore: c'è il precedente Caceres (fuori rosa per 2 settimane nel settembre 2015 dopo un incidente d'auto) o lo sgabello di Bonucci a Oporto (febbraio 2017) oltre a Pogba punito per il ritardo in allenamento (novembre 2012), ma tre fuori in un colpo solo non si erano mai visti.