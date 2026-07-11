La Juventus blocca Pellegrino del Parma: sul giocatore c'è anche l'interesse viola

La Juventus blocca Pellegrino del Parma: sul giocatore c'è anche l'interesse viola
Oggi alle 11:45Rassegna stampa
di Redazione FV

La pista che porta a Mateo Pellegrino prende quota in casa Juventus. Il club bianconero ha infatti chiesto al Parma di bloccare l’attaccante per i prossimi 7-10 giorni, aspettando l’arrivo in Italia dei suoi agenti e viste le difficoltà nell'arrivare a Kolo Muani. Pellegrino, seguito anche dalla Fiorentina, viene valutato 30 milioni dal Parma e potrebbe partire con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

L’argentino è considerato il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Dusan Vlahovic come centravanti fisico nel reparto offensivo di Spalletti. I rapporti tra i due club, rafforzati dall’operazione Daffara, potrebbero favorire nuovi affari: in Emilia piace anche Miretti, in uscita dalla Continassa.