Prosegue la trattativa tra Fiorentina e Schalke per Gosens: per La Nazione l'affare resta difficile
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Con l'avanzare della trattativa tra Fiorentina e Siviglia per il terzino sinistro spagnolo Oso è naturale che il pensiero vada subito a quello che sarà il futuro di Robin Gosens, che non farà parte dei convocati del ritiro di Fabio Grosso al Viola Park. A proposito dell’esterno tedesco, secondo quanto riportato questa mattina da La Nazione, prosegue la trattativa tra il club viola e lo Schalke 04, anche se non è semplice. Non per il costo del cartellino, quanto per l’ingaggio di Gosens, che inoltre deve anche convincersi ad accettare il ritorno in Bundesliga.
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