FirenzeViola Paratici no stop: dalle convocazioni i prossimi indirizzi, anche per Gosens

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Il ds lavora su più tavoli e su più profili, dalle convocazioni per il raduno le prossime indicazioni di mercato. Anche per Gosens destinato a restar fuori dal gruppo in ritiro e nel mirino dello Schalke 04

Passate già da qualche settimana le celebrazioni per il Patrono San Giovanni di Firenze, fochi inclusi, eppure in città le prime mosse della Fiorentina hanno strappato identico stupore. E soprattutto alimentato una fame che adesso porta un po' tutti ad aspettarsi ulteriori colpi, novità inaspettate, e più in generale un percorso nuovo sempre più intrigante.

Paratici no stop

Merito dei movimenti di un Paratici che depista ma che non si ferma, come testimoniano i tre arrivi a ridosso del via ufficiale della stagione ma pure la valanga di nomi che ruotano intorno al club viola. Segni di partite giocate su più tavoli, con più profili, e con parecchie vicende interne tutte ancora da sciogliere, in primis nel caso di Gosens finito sul mercato, ad ora fuori dal progetto tecnico viola, apprezzato dallo Schalke 04 ma ad ora ben lungi dall'esser convinto di lasciare Firenze.

Le uscite in arrivo

La probabile assenza nella lista dei convocati per il ritiro al Viola Park, seppure ieri il tedesco fosse a Bagno a Ripoli, è solo l'inizio di un'estate che sarà calda anche in uscita, e per parecchi interpreti. Anche e soprattutto per questo la lista dei convocati in arrivo domani assume particolare valore, fosse solo per ulteriori indirizzi sulle cessioni.

Oso nel mirino, il Parma spinge per Fazzini

Insomma con la ricerca di nuovi interpreti a sinistra (di ieri le notizie dalla Spagna sui contatti con il Siviglia per Oso) Paratici dovrà gestire più di una situazione delicata, da Dodò a Gudmundsson, da Comuzzo a Fortini entrambi finiti nel mirino del Torino. Sullo sfondo, poi, un pressing sempre più forte del Parma per Fazzini e l'addio di Kospo che non sarà convocato per il ritiro al pari di Barak. Per lui, e altri ancora, le prossime saranno le settimane decisive per trovare la destinazione giusta.