Schalke 04 su Gosens: il tedesco però non sembra essere convinto dalla proposta

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Il futuro di Robin Gosens è sempre più lontano dalla Fiorentina. L'esterno tedesco, infatti, non rientra più nei piani tecnici del club e non sarà inserito da Fabio Grosso nell'elenco dei convocati per il ritiro estivo che prenderà il via il 13 luglio al Viola Park. Nella giornata di ieri Gosens si è comunque presentato al centro sportivo "Rocco B. Commisso" di Bagno a Ripoli, pur non essendo tra i giocatori attesi per l'inizio delle visite mediche e dei test fisici.

Il suo passaggio al Viola Park sarebbe stato legato esclusivamente a questioni personali e al ritiro di alcuni effetti personali, senza prendere parte alle visite mediche e ai test fisici. Sul mercato, intanto, resta vivo l'interesse dello Schalke 04. Il club tedesco ha manifestato apprezzamento per il giocatore, ma al momento Gosens non sembra del tutto convinto di un eventuale ritorno in Germania con la maglia della formazione di Gelsenkirchen. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.