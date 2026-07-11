Accelerata viola per Oso: per la Gazzetta dello Sport si può già chiudere nel weekend
La Fiorentina accelera per Joaquin Martinez Gauna, meglio conosciuto come "Oso". Il terzino sinistro del Siviglia, seguito con continuità dalla dirigenza viola nelle ultime settimane, è uno dei principali obiettivi per rinforzare la corsia mancina e la trattativa sembra essere entrata nella fase decisiva. Nelle scorse ore dalla Spagna sono arrivate indiscrezioni che parlavano addirittura di un accordo ormai imminente, anche se resta da superare definitivamente la concorrenza dello Strasburgo. Un ostacolo che, al momento, non appare insormontabile.
Il Siviglia è intenzionato a cedere il classe 2003 per esigenze di bilancio, situazione che riguarda anche altri giocatori della rosa, come Akor Adams, seguito dal Venezia. La richiesta degli andalusi oscilla tra i 10 e i 15 milioni di euro, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta intorno ai 12 milioni. Un ulteriore indizio arriva dal mercato in entrata del club spagnolo, che ha già individuato il sostituto di Oso con l'arrivo di Juan Iglesias dal Getafe. Per questo motivo, la fumata bianca potrebbe arrivare già nel corso del fine settimana o, al più tardi, nei primi giorni della prossima settimana.
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