Aquilani vuole Favasuli al Sassuolo: il Catanzaro lo valuta 10 milioni e la Fiorentina osserva

Aquilani vuole Favasuli al Sassuolo: il Catanzaro lo valuta 10 milioni e la Fiorentina osserva
Oggi alle 09:30Rassegna stampa
di Redazione FV

Con l’arrivo in panchina di Alberto Aquilani il Sassuolo, secondo la Gazzetta dello Sport, punta al colpo grosso, ovvero Costantino Favasuli, prodotto del settore giovanile della Fiorentina (su cui il club vanta il 50% della futura rivendita) che il tecnico ha fatto decollare a Catanzaro nell’ultima stagione di Serie B.

Per il 22enne 2 gol, 5 assist e una crescita esponenziale che lo ha portato ad esordire con l’Italia del traghettatore Baldini. Il Sassuolo spera di sfruttare il fattore Aquilani per battere una concorrenza agguerrita. Mezza Serie A lo vuole e il Catanzaro fiuta una maxi plusvalenza valutandolo 10 milioni con pochi margini di trattabilità. Cifre importanti insomma, ma i neroverdi sono in corsa.