Calciomercato Oso-Fiorentina, accordo ad un passo col Siviglia: chiusura entro lunedì. Non tramonta l'ipotesi Valdepenas

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Il nome più caldo in questo momento in casa Fiorentina, per un mercato che dopo gli arrivi di Vieri, Dragusin e Atta, prende sempre più corpo, è quello di Joaquin Martinez Gauna, meglio noto come Oso.

Le cifre dell'operazione

Il terzino sinistro spagnolo del Siviglia classe 2003, che ha origini argentine, essendo i genitori di Reconquista ma emigrati a Torrevieja, si avvicina sempre di più alla Fiorentina. Nelle ultime ore infatti le trattative con il club andaluso hanno subito un’accelerata e i viola con un’offerta da 12 milioni di euro si sono ulteriormente avvicinati alla chiusura dell’operazione che potrebbe arriva tra la giornata di oggi e quella di lunedì. Nella trattativa può essere inserita anche una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.

Sullo sfondo resta anche Valdepenas

Quello di Oso, giocatore sulle cui tracce c’è anche il Nottingham Forest, sarebbe dunque il quarto colpo della Fiorentina di Fabio Paratici in questa sessione di mercato ed andrebbe a coprire una casella, quella del ruolo di terzino sinistro, rimasta di fatto vacante dal momento in cui Robin Gosens non è stato incluso tra i nomi che faranno parte del ritiro al Viola Park agli ordini di Fabio Grosso. Sullo sfondo resta sempre per il ruolo di terzino sinistro, anche se in carriera ha giocato pure da difensore centrale, il nome di Victor Valdepenas del Real Madrid.