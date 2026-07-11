La Fiorentina spinge con il Siviglia per avere Oso: ecco la richiesta del club spagnolo
La Fiorentina sta spingendo con decisione per arrivare a Oso, terzino sinistro del Siviglia. Nelle ultime ore i contatti tra i due club si sono intensificati, segnale della volontà della società viola di chiudere l'operazione in tempi brevi.
Il difensore spagnolo, classe 2003, è legato al club andaluso da un contratto in scadenza il prossimo anno. Sebbene l'accordo preveda una clausola rescissoria da 20 milioni di euro, il Siviglia sarebbe disposto a trattare la cessione per una cifra intorno ai 15 milioni. La Fiorentina, dal canto suo, è partita da un'offerta di 10 milioni, ma la sensazione è che l'intesa possa essere trovata a quota 12. Oso resta quindi uno dei profili più caldi sul taccuino della dirigenza viola. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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