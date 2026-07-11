Thorstvedt-Fiorentina, il matrimonio resta possibile: per La Nazione si lavora alla formula
Kristian Thorstvedt rimane un obiettivo della Fiorentina nonostante l’arrivo di Arthur Atta dall’Udinese. La trattativa con il Sassuolo prosegue e il giocatore, che ha già manifestato la volontà di vestire la maglia viola, resta il principale indiziato per il centrocampo. Le parti, secondo La Nazione, stanno lavorando per ridurre le distanze sulla valutazione del club neroverde, con Paratici che valuta anche l’inserimento di contropartite tecniche.
Alla proposta di Sohm, il Sassuolo ha risposto chiedendo Brescianini, un giocatore che però la Fiorentina preferirebbe mantenere in rosa. Si è parlato anche di Kospo, profilo apprezzato dalla società emiliana. L’arrivo del norvegese, in ogni caso, potrebbe richiedere tempi più lunghi anche per via del percorso della Norvegia al Mondiale
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati