Thorstvedt-Fiorentina, il matrimonio resta possibile: per La Nazione si lavora alla formula

Thorstvedt-Fiorentina, il matrimonio resta possibile: per La Nazione si lavora alla formulaFirenzeViola.it
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Oggi alle 10:00Rassegna stampa
di Redazione FV

Kristian Thorstvedt rimane un obiettivo della Fiorentina nonostante l’arrivo di Arthur Atta dall’Udinese. La trattativa con il Sassuolo prosegue e il giocatore, che ha già manifestato la volontà di vestire la maglia viola, resta il principale indiziato per il centrocampo. Le parti, secondo La Nazione, stanno lavorando per ridurre le distanze sulla valutazione del club neroverde, con Paratici che valuta anche l’inserimento di contropartite tecniche.

Alla proposta di Sohm, il Sassuolo ha risposto chiedendo Brescianini, un giocatore che però la Fiorentina preferirebbe mantenere in rosa. Si è parlato anche di Kospo, profilo apprezzato dalla società emiliana. L’arrivo del norvegese, in ogni caso, potrebbe richiedere tempi più lunghi anche per via del percorso della Norvegia al Mondiale