Fiorentina su Acheampong del Chelsea: per La Nazione è lui il nome del dopo Dodo
Il futuro della fascia destra difensiva della Fiorentina potrebbe dipendere anche dalle prossime mosse in uscita. Se Dodò dovesse lasciare Firenze, il club viola avrebbe infatti già individuato uno dei possibili sostituti: si tratta di Josh Acheampong del Chelsea, profilo che, secondo La Nazione, è tornato nei radar della dirigenza dopo essere stato seguito già durante il mercato di gennaio.
L'esterno inglese, che è legato al Chelsea da un contratto valido fino al 30 giugno 2029, è un classe 2006 che piace a diversi club del panorama europeo e rappresenterebbe un'opzione concreta soprattutto nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione del brasiliano. Sul giocatore resta vivo l'interesse del Napoli, che però dovrà prima alleggerire la propria rosa, mentre il Como non ha ancora presentato alcuna offerta ufficiale.
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