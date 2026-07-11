Fase di stallo nella trattativa tra Fiorentina e Sassuolo per Thorstvedt: c'è distanza nelle cifre
FirenzeViola.it
Sono sempre vivi i canali di mercato tra il Sassuolo e la Fiorentina, anche se l’operazione per Kristian Thorstvedt è al momento in stallo, vista la troppa distanza che c'è tra domanda e offerta. Ai neroverdi però piacciono due giocatori che attualmente sono in rosa alla Fiorentina ossia, Jacopo Fazzini e Marco Brescianini, i quali potrebbero pure diventare la chiave per sbloccare la trattativa Thorstvedt, anche se il Sassuolo non pensa a contropartite tecniche. Siamo comunque solo all'inizio dell tutto è ancora possibile. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
Pubblicità
Rassegna stampa
Stretta per Oso del Siviglia. Nuovi contatti per Oulai. Kean tutt’altro che incedibile. In attesa di Koleosho, occhio a Noa Lang. Valdepenas vuole la Fiorentina. Gosens e un trattamento ingenerosodi Niccolò Santi
Le più lette
1 Stretta per Oso del Siviglia. Nuovi contatti per Oulai. Kean tutt’altro che incedibile. In attesa di Koleosho, occhio a Noa Lang. Valdepenas vuole la Fiorentina. Gosens e un trattamento ingeneroso
Copertina
CalciomercatoOso-Fiorentina, accordo ad un passo col Siviglia: chiusura entro lunedì. Non tramonta l'ipotesi Valdepenas
Dagli inviatiRitiro al Viola Park, da Fagioli a Sohm: tutti gli arrivi della mattina. E c'è di nuovo Gosens
Gosens vuole restare a Firenze: il tedesco per il Corriere dello Sport è pronto a ridursi l'ingaggio
Luca CalamaiParatici ha convinto la famiglia Commisso che è il momento di provare a vincere. Atta è un’operazione alla Rui Costa. Giusto tenere Kean e Fagioli e liberarsi di Gud. Lang un’idea. Grosso impari da Prandelli
Lorenzo Di BenedettoIl mercato che non ti aspetti: 34 milioni già investiti e una doppia strategia possibile. Rilancio di Commisso o cessioni "dolorose"? Paratici sta costruendo la sua Fiorentina con intelligenza: caccia agli esterni, ne servono almeno tre
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com