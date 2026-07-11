Fase di stallo nella trattativa tra Fiorentina e Sassuolo per Thorstvedt: c'è distanza nelle cifre

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Sono sempre vivi i canali di mercato tra il Sassuolo e la Fiorentina, anche se l’operazione per Kristian Thorstvedt è al momento in stallo, vista la troppa distanza che c'è tra domanda e offerta. Ai neroverdi però piacciono due giocatori che attualmente sono in rosa alla Fiorentina ossia, Jacopo Fazzini e Marco Brescianini, i quali potrebbero pure diventare la chiave per sbloccare la trattativa Thorstvedt, anche se il Sassuolo non pensa a contropartite tecniche. Siamo comunque solo all'inizio dell tutto è ancora possibile. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.