Il Parma segue Fazzini da più di un anno: gli emiliani sono il club più vicino al giocatore

Il Parma segue Fazzini da più di un anno: gli emiliani sono il club più vicino al giocatoreFirenzeViola.it
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Oggi alle 11:15Rassegna stampa
di Redazione FV

Con l'arrivo nelle ultime ore di Arthur Atta dall'Udinese, la Fiorentina in mediana è ora in sovrabbondanza di calciatori e molti per questo dovranno fare le valigie. Il primo a partire potrebbe essere Jacopo Fazzini: dopo il corteggiamento del Cagliari guidato dal ds Accardi che lo conosce benissimo, la squadra ora più vicina al ragazzo è il Parma che ha messo la freccia ed ha ottime possibilità di arrivare alla chiusura dell'operazione.

Gli emiliani, sottolinea stamani La Repubblica, lo seguono da oltre un anno e lo hanno inserito tra le priorità a centrocampo anche, in virtù di un probabile cambio di modulo, adesso si tratta di far tornare i conti