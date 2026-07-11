Gosens vuole restare a Firenze: il tedesco per il Corriere dello Sport è pronto a ridursi l'ingaggio
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Se la Fiorentina è alla ricerca di un terzino sinistro è perché cercherà di vendere Robin Gosens. L’ex Atalanta è in trattativa con lo Schalke 04, ragion per cui la società viola non lo convocherà per il ritiro - pur non considerandolo fuori rosa - ma il giocatore vorrebbe rimanere a Firenze. Sarebbe anche disposto a ridursi l’ingaggio. La pista tedesca si fa quindi complicata.
Intanto ieri Gosens si è presentato al Viola Park di sua spontanea volontà. Pure Eman Kospo va verso la non-convocazione al Viola Park: su di lui ci sono soprattutto Sassuolo e Real Betis. Il calciatore bosniaco potrebbe andarsene a titolo definitivo e non solo in prestito. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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