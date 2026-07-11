Dagli inviati Ritiro al Viola Park, da Fagioli a Sohm: tutti gli arrivi della mattina. E c'è di nuovo Gosens

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Prosegue il secondo giorno di test atletici e visite per i giocatori della Fiorentina in continuo arrivo al Viola Park. Oggi in particolare per i ragazzi di Fabio Grosso sono previsti analisi del sangue e test nutrizionali. Al centro sportivo gigliato sono già arrivati nel corso della mattinata, Fagioli, Fazzini, De Gea, Dodò, Ndour, Comuzzo e per ultimi Sohm e Robin Gosens.

Per il terzino tedesco vale sempre lo stesso discorso fatto negli ultimi giorni, ossia non rientra nei piani di Fabio Grosso e non è tra i convocati dunque per il ritiro al Viola Park della Fiorentina. Queste le immagini dell'arrivo in particolare di Shom e Gosens: