Il Nottingham Forest su Dodo. Sky: "Primo contatto coi viola"

Il Nottingham Forest su Dodo. Sky: "Primo contatto coi viola"FirenzeViola.it
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di Redazione FV

Novità su Dodo, che è in cerca di una nuova avventura come confermato più o meno direttamente da Fabio Paratici nella conferenza stampa di inizio mercato (Dodo ha delle legittime ambizioni). Secondo quanto riporta Sky Sport, il Nottingham Forest ha messo gli occhi sul classe ’98. Il club inglese vuole rinforzare la corsia di destra e ha avuto un primo contatto con la Fiorentina. Il Forest non è però l'unica squadra incuriosita dal brasiliano. Su Dodo, infatti, c'è da registrare anche la corte del Napoli, interessato a rinforzare le fasce.