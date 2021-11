JUVE-DEA, È sfida al "Made in Italy": da Lucca a Viti

"Juve-Dea, da Frattesi a Lucca: sfida sul nuovo Made in Italy" scrive Tuttosport. Oggi in campo Juventus e Atalanta ma le due società si sfideranno anche sul mercato. Diversi i giovani talenti di A, B e C finiti nel mirino delle due società, a cominciare dal bomber classe 2000 del Pisa, Lorenzo Lucca, cercato in passato anche dalla Fiorentina. Occhio poi a Federico Gatti, difensore di 23 anni del Frosinone. Nelle idee dei dirigenti bianconeri e nerazzurri ci sarebbero anche Mattia Viti, classe 2002 dell'Empoli, Andrea Cambiaso del Genoa, Davide Frattesi del Sassuolo.