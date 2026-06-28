Piccoli-Pellegrino, doppia operazione Viola-Parma? Intanto si inserisce la Lazio

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Roberto Piccoli è uno dei giocatori che non ha ancora chiaro il proprio destino, ma esiste la possibilità che possa lasciare la Fiorentina in questa sessione di mercato. Come riporta La Nazione, l’attaccante viola è infatti tra i profili valutati in uscita dalla dirigenza, che sta riflettendo sulle possibili cessioni per finanziare i prossimi innesti e riequilibrare la rosa. Il centravanti classe 2001 piace a diversi club di Serie A: nei giorni scorsi se ne è parlato con il Parma nell’ambito di una possibile operazione legata a Pellegrino, mentre resta vivo anche l’interesse della Lazio di Gattuso. La sua posizione sarà quindi uno dei temi da monitorare nelle prossime settimane.

Più in generale, la Fiorentina non considera nessuno davvero incedibile e il mercato in uscita sarà guidato dalle offerte che arriveranno. Nella lista dei possibili partenti figurano anche profili importanti come Gudmundsson, Dodô, De Gea e Gosens. Proprio sul laterale tedesco si registra un sondaggio del Real Betis, che ha chiesto informazioni nelle ultime ore. In questo scenario, il direttore sportivo Fabio Paratici dovrà valutare ogni proposta con attenzione, bilanciando esigenze tecniche e necessità economiche, con l’obiettivo di costruire una rosa più funzionale al progetto tecnico.