JOVIC, Non è previsto il rientro anzitempo a Firenze

Prosegue il periodo poco fortunato di Luka Jovic, impegnato in questi giorni di sosta del campionato con la sua Nazionale. L’attaccante, rimasto ai margini della rosa nella sfida con il Sivasspor in Conference a causa di problemi burocratici che gli avevano impedito di svolgere le ultime due sedute con la squadra (il numero 7 aveva dovuto volare in Spagna per 48 ore) e poi messo ko alla vigilia della gara con il Lecce da un attacco febbrile, è adesso alle prese, come riportato ieri, anche con un’infiammazione virale degli organi respiratori. La Federcalcio serba ha spiegato come il giocatore dovrà osservare un periodo di totale riposo, quantificabile tra i cinque e i sette giorni. L’attaccante salterà dunque le due gare di qualificazione della Serbia ad Euro 2024 contro Lituania e Montenegro (previste tra venerdì e lunedì prossimo) ma al momento non è previsto il suo ritorno anzitempo a Firenze per curarsi.