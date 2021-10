J.PEDRO-KEITA, Tandem da big: è la 3ª coppia di A

"Keita-Joao Pedro. Il Cagliari si gode il tandem riscossa". Questo il titolo de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi a proposito del Cagliari. La coppia di attaccanti con 8 reti è la terza migliore della A. Mazzarri punta ancora su di loro per scalare altre posizioni in classifica. La strana coppia prende sempre più forma, si legge: Joao Pedro e Keita, 8 gol in due. Solo Dzeko-Lautaro (11) e Immobile-Anderson (10) fanno meglio in Serie A tra gli attaccanti. Un binomio vincente in un inizio di stagione in salita per il Cagliari di Mazzarri. Un feeling trovato subito tra il brasiliano e il neo acquisto senegalese. Attacco alla profondità, pressing alto e densità in area di rigore. Questi i compiti tattici chiesti alle punte.