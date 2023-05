ITALIANO, Vincere o soffrire: è un tecnico equilibrista

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

L'editorialista de La Nazione Stefano Cecchi nel fondo odierno si concentra sull'attuale allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano: "Come nella canzone di De Gregori, anche lui cammina sui pezzi di vetro. Niente a che vedere col circo, né acrobata né mangiatore di fuoco, piuttosto un equilibrista del calcio che, per restare in piedi sul filo, ha bisogno di un’asta chiamata vittoria. Vincere per convincere. Vincere per spegnere lo scetticismo che brucia anche sopra la cenere. Sì, Vincenzo Italiano è un allenatore equilibrista in perenne stallo fra l’estasi e la gogna. Fra l’apoteosi e l’invettiva. Un allenatore costretto a usare le vittorie come aspirina per sedare i mal di pancia di parte della tifoseria che, come lui stesso ha ammesso, non lo ama particolarmente. Sarà così anche domani sera col Basilea, in una gara difficilissima e piena di insidie, che però lui sa non poter sbagliare. Perché forse con un altro carattere, o con un altro pedigree alle spalle, l’aver raggiunto una finale di coppa Italia e una semifinale europea, gli sarebbe valso comunque l’applauso e la conferma della piazza. Invece, non sarà così. Dovesse andare male in Svizzera, anche lui sa che i pubblici ministeri che si alzeranno a invocare la ghigliottina saranno tanti, forse troppi".