ITALIANO, Oggi al V.P. l'incontro con Commisso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come riportato dall'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, oggi la Fiorentina torna a lavorare al Viola Park per preparare l'ultima, inutile ai fini della classifica, partita di campionato contro l'Atalanta. Vincenzo Italiano sarà quindi al centro sportivo gigliato dove i sarà anche il presidente Rocco Commisso, visto che nell'impianto di Bagno a Ripoli si terrà il primo torneo "Memorial Joe Barone" e la "Supercoppa Rocco B. Commisso" per la categoria Under 10.

Giusto attendersi allora il tanto atteso confronto tra il tecnico ex Spezia e il patron gigliato in cui molto probabilmente verrà sancita la separazione. Ad attendere Italiano c'è il Bologna, mentre la Fiorentina è pronta a chiudere per Raffaele Palladino. L'allenatore campano entro ieri doveva riferire a Galliani la sua volontà rimanere a Monza e, non avendolo fatto, è pronto ad iniziare una nuova avventura in Toscana.