ITALIANO, Momento delicato e Commisso torna a parlare

Il momento che sta vivendo la Fiorentina è delicato, forse il più delicato da quando Vincenzo Italiano siede sulla panchina viola. Anche per questo motivo il presidente Rocco Commisso è tornato a parlare per la seconda volta in pochi giorni dall’America. Attraverso una lettera pubblicata sul sito ufficiale il patron gigliato ha difeso su tutta la linea l’operato societario, ribadendo nel suo decalogo ciò che già aveva detto in altre occasioni. Soprattutto per quanto riguarda i soldi spesi nei sui 5 anni di presidenza e sui conti in regola. Lo scrive La Repubblica.