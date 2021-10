ITALIANO, La sua rabbia: "Ho il veleno dentro di me"

Se n’è andato via alla fischio finale molto arrabbiato. Già, perché Vincenzo Italiano alla vigilia aveva pensato a un epilogo ben diverso rispetto a quello che è andato in scena all’Olimpico (sponda Lazio) dove la Fiorentina non raccatta pallino dal 2003. Ha fatto la partita, è vero, ma là davanti è mancata la concretezza e la lucidità dell’ultimo passaggio. "Questa è una delle gare – dice l’allenatore della Fiorentina subito a caldo – nella quali poteva accadere davvero di tutto, tranne però uscire sconfitti. In questo momento ho il veleno dentro, ma serve trovare i lati positivi in serate come queste. Abbiamo perso con una prestazione di altissimo livello".