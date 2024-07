ITALIA U19, Harder: "Voglio essere decisivo come Kayode"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'Italia Under 19 si appresta a giocare la semifinale dell'Europeo di categoria. Domani alle 15, i ragazzi del ct Corradi affrontano la Spagna, per l'accesso alla finale e difendere quindi il titolo conquistato un anno fa da Kayode e compagni, sotto la guida di Bollini. Dell'attuale spedizione azzurra under 19 fa parte anche Jonas Harder, centrocampista classe 2005 della Fiorentina Primavera nonché unico viola convocato dal ct Corradi in Irlanda. Lo stesso giocatore, ne ha parlato oggi in un'intervista a La Nazione: "Nel nostro ritiro si respira un forte senso di orgoglio. Vestire la maglia della Nazionale è qualcosa di davvero speciale. Sappiamo di essere sotto gli occhi di tutti ma questo non ci mette tensione addosso. Certo, la voglia di replicare il successo è tanta e daremo tutto per far gioire ancora l’Italia".

Conclude: "Ho parlato a lungo con Kayo e Amatucci del loro successo di un anno fa e ancora oggi leggo nei loro occhi tanta emozione. E il mio sogno è quello di essere decisivo come lo è stato Mike, con l’Italia e in viola".