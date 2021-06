ITALIA, Il mancato inginocchiamento che fa rumore

Tante le polemiche montate negli ultimi giorni sull'Italia per non essersi inginocchiata in toto contro il razzismo all'inizio dell'ultimo match. Ed Il Mattino oggi in edicola titola: "Inginocchiarci? Decideremo". Prende tempo Leonardo Bonucci, mentre il capitano dell'Austria si schiera apertamente nel fronte che aderirà alla manifestazione. Per l'Italia una scelta rimandata ancora una volta, che non placa le polemiche.