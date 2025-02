Inzaghi furioso con gli arbitri. E contro la Fiorentina ritroverà Doveri (aVar nel derby)

L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma oggi sulle lamentele di Simone Inzaghi - tecnico dell'Inter - riguardo agli ultimi episodi arbitrali. Nella maggior parte dei casi si tratta di gare che l'Inter ha vinto, ma il club si sente comunque in debito sulle decisioni arbitrali: dal fallo di Morata ad Asllani in finale di Supercoppa, passando per i rigori non dati contro Bologna (gara pareggiata), Empoli, Lecce e poi Milan. Nel prossimo impegno, tra l'altro, l'Inter ritroverà Doveri come direttore di gara.

Era aVar domenica proprio nella gara col Milan, ma è stato confermato da Rocchi a Firenze per il recupero con la Fiorentina perché per prassi Rocchi tende a confermare il direttore di gara che ha cominciato la partita sospesa, a meno di impedimenti come infortuni o altri impegni.