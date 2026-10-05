Intelligenza tattica e duttilità: così Gnonto ha conquistato Vanoli a Firenze

Willy Gnonto si sta rivelando una delle intuizioni più interessanti del mercato estivo della Fiorentina. Come sottolinea La Nazione, l'attaccante classe 2003, tornato in Italia dopo le esperienze con Zurigo e Leeds, ha impiegato poco tempo per conquistare la fiducia di Paolo Vanoli. A fare la differenza è soprattutto la sua duttilità tattica: Gnonto può agire da esterno, seconda punta o trequartista, garantendo diverse soluzioni nel corso della partita.

Il gol al debutto in Coppa Italia contro il Pisa ha mostrato subito le sue qualità offensive, ma a convincere maggiormente il tecnico è la disponibilità del giocatore anche in fase di non possesso. Accelerazione, dribbling e sacrificio gli permettono infatti di partecipare al pressing, ripiegare e aiutare il centrocampo, caratteristiche particolarmente apprezzate da Vanoli. Secondo il quotidiano locale, proprio questa intelligenza tattica rende Gnonto un giocatore moderno e prezioso per la Fiorentina, già diventato una delle risorse più interessanti a disposizione dell'allenatore viola.