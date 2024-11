INFERMERIA, Non solo Gud. Il punto sugli indisponibili

Albert Gudmundsson continua a lavorare a parte, ma potrebbe rientrare in gruppo entro la fine della settimana. Sebbene sia in dubbio per la trasferta contro il Como, l'islandese potrebbe essere pronto per la partita con l'Inter. Nel frattempo, tutti i giocatori sono a disposizione tranne Richardson, infortunato durante un allenamento con il Marocco. Cataldi è rientrato dopo l'infortunio, mentre il ballottaggio principale riguarda Kayode e Dodò, che tornerà dopo la convocazione con il Brasile. Gosens, invece, è già rientrato a Firenze dopo aver giocato con la Germania.