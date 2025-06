In Serie A sempre più proprietà straniere, 11 su 20: Commisso e Krause insieme hanno speso 900 milioni

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola analizza la situazione relativa alle nazionalità delle proprietà dei club di Serie A sottolineando come ormai più della metà siano estere, 11 contro 9. Per la prima volta il massimo campionato italiano inizierà con questo scarto in favore dei patron stranieri. Anzi il divario potrebbe anche aumentare se andasse in porto la cessione dell'Udinese dai Pozzo al fondo Guggenheim Partners.

Il proprietario straniero più longevo è Joey Saputo, a Bologna da più di dieci anni. Se a Milano ci sono due fondi di investimento, Oaktree per l'Inter e RedBird per il Milan, a Firenze, Parma e Roma ci sono tre miliardari. Commisso e Krause (Parma) hanno speso molto, circa 900 milioni in due, ma non quanto Dan Friedkin che quella cifra l'ha spesa da solo in 5 anni nella capitale. Poi ci sono gli Hartono, i più ricchi del campionato, a Como, Pagliuca a Bergamo, Sucu nella Genova rossoblu, Knaster a Pisa e Presidio, ultimo straniero sbarcato in Italia, a Verona.