Il peggiore, Folorunsho: si vede che a destra è adattato. Impreciso su Fazzini

vedi letture

Ieri pomeriggio al Franchi la Fiorentina ha battuto 2-1 l'Empoli dando continuità al successo di Cagliari e rimanendo in lotta per un piazzamento in Europa. Nella valutazione della gara dei viola poche sono state le insufficienze rimediate dai giocatori gigliati. 5,5 però è il voto più comune (solo il Corriere Fiorentino e TuttoSport lo premiano con il 6) che i giornali in edicola questa mattina hanno riservato a Michael Folorunsho. L'ex Verona, chiamato a sostituire Dodo a destra, svolge il ruolo di esterno con le sue caratteristiche, applicato difensivamente ma con poca iniziativa in fase offensiva. La sua gara non è negativa e si sacrifica in una zona di campo non sua ma nel giudizio finale pesa l'errore in marcatura su Fazzini in occasione del 2-1 empolese. Una insufficienza a testa infine per Pongracic e Gosens. Di seguito i voti dei quotidiani:

I VOTI DI FOLORUNSHO

La Nazione: 5,5

Il Corriere Fiorentino: 6

La Repubblica: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Il Corriere dello Sport-Stadio: 5,5

TuttoSport: 6

I VOTI DI PONGRACIC

La Nazione: 6

Il Corriere Fiorentino: 5,5

La Repubblica: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Il Corriere dello Sport-Stadio: 6

TuttoSport: 6

I VOTI DI GOSENS

La Nazione: 6

Il Corriere Fiorentino: 6

La Repubblica: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Il Corriere dello Sport-Stadio: 6

TuttoSport: 6