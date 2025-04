Il mister del Celje Riera: "Fiorentina? Ho chiesto a Fabregas. Dodo come Barcola e Dembele"

L'allenatore del Celje, Albert Riera, ha parlato, alla vigilia della gara di Conference League contro la Fiorentina, a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sulla Fiorentina e su come l'abbia vista: "Ho chiesto ai miei amici Reina e Fabregas. Il Como è stato superiore. Ma ho anche visto quanto ha fatto bene contro Juve e Inter. Ne ho studiato i deficit. Ce la giocheremo faccia a faccia, non difenderemo, ci credo."

Poi ha proseguito dicendo se teme qualcuno: "Le punte, Kean ha i numeri migliori. Ma io guardo il collettivo. Chi lo miigliora di più è Dodò, corre sempre e crea superiorità: ha qualità, ‘squilibrato’. Come Barcolà e Dembélé."

Le mia armi? "Svetlin, 2001, in gol negli ultimi 3 match in Europa. Può giocare in tutte le posizioni, un 8 o 10, bene come esterno, mezzapunta. Mi piace giocare in base al rivale e lui si adatta. E Seslar, il top assist in Conference, 7!".