IL MIGLIORE, Terracciano decisivo tra i pali e coi piedi

In un pomeriggio, quello di ieri, in cui la Fiorentina pare in affanno, tra i giocatori viola che si distinguono per la prestazione fornita c'è senza dubbio Pietro Terracciano: al rientro dopo la tonsillite degli scorsi giorni, il numero è decisivo sia con il rilancio che innesca Ikone per l'avvio dell'azione che porta al vantaggio di Piatek che quando a fine primo tempo ipnotizza Lasagna in uno contro uno salvando il risultato. Fioccano le ampie sufficienze sui quotidiani, ecco i voti del portierone viola:

Pietro Terracciano, i suoi voti:

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

La Nazione: 7

Tuttosport: 7

FirenzeViola.it: 6,5