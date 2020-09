IL MIGLIORE, Ribery conquista i quotidiani

Il titolo di migliore in campo va indiscutibilmente a Franck Ribery. La partita disputata dal francese, ieri a San Siro, ha rapito i quotidiani in edicola che optano per l'attaccante quale protagonista assoluto del match. Fatta eccezione per il Corriere Fiorentino, che sceglie invece di premiare Federico Chiesa con un 7,5, La Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport e Tuttosport optano per Ribery con un 8 pieno; stesso discorso per La Nazione e la Repubblica, per le quali la prova dell'ex Bayern è valsa rispettivamente un 7,5 e, addirittura, un 8,5.