IL MIGLIORE, Nessun dubbio, Beltran è il "one man show"

Prestazione sugli scudi per Lucas Beltran contro il Cukaricki, eletto ovviamente migliore in campo anche dai quotidiani di oggi. Da 7,5 per il Corriere della Sera e da 8 per La Gazzetta dello Sport: "Finalmente Lucas. Gol da centravanti vero e pallonetto capolavoro. Verranno impegni più duri, ma si è sbloccato".

Stesso voto per il Corriere dello Sport: "2 gol, una traversa, scatti e tentativi perché cerca una cosa e una soltanto: sbloccarsi. Ci riesce con gli interessi, perché la doppietta è un gran viatico per il proseguio della stagione e la facilità con cui si sbarazza degli avversari è un ulteriore segno". Non cambia neanche Tuttosport: "Prime reti in assoluto con i viola. Di qualità, in modo particolare, il secondo centro al volo. In più colpisce una traversa". Si accoda anche la stampa locale, col Corriere Fiorentino che lo definisce one man show e lo premia con un 8, mentre La Nazione gli assegna un 7,5.