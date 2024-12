IL MIGLIORE, Kean, De Gea e Sottil si dividono lo scettro

FirenzeViola.it

Non sono d’accordo i quotidiani su chi assegnare il premio di migliore in campo nel match pareggiato tra Juventus e Fiorentina sul 2-2. Sì, perché tre protagonisti, a modo loro, si sono divisi la scena: tra parate, come quella straordinaria di De Gea su Vlahovic, e gol, quello dell'ex Kean e quello in extremis di Sottil, è difficile attribuire il titolo di migliore in campo per i viola. Ecco i voti dati dai quotidiani a De Gea, Kean e Sottil:



DE GEA



La Gazzetta dello Sport, 8

Corriere dello Sport-Stadio, 7,5

Tuttosport, 8

Corriere Fiorentino, 7,5

La Nazione, 8

FirenzeViola.it, 8

