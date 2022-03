IL MIGLIORE, Igor non è 7 per tutti. Torreira unisce

Una pioggia di 7 all’unisono per Igor, considerato da quasi tutti i quotidiani come il migliore in campo per la Fiorentina nella sfortunata serata di ieri in cui la Juventus ha vinto 0-1 al Franchi. Tutti tranne uno: secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, la prova del centrale brasiliano è da giudicarsi addirittura insufficiente, seppur lievemente. Il voto assegnato dalla rosea è 5,5, con sottolineatura sulla non eccessiva solidità della sua prestazione. Perciò per semplice e pura media matematica la palma di migliore in campo va a Lucas Torreira, più “continuo” nella distribuzione di voti lungo tutti i vari organi di carta stampata.

VOTI IGOR

Corriere Fiorentino: 7

Corriere Sport: 7

Nazione: 7

Gazzetta: 5,5

Tuttosport: 7

FirenzeViola: 7

VOTI TORREIRA

Corriere Fiorentino: 7

Corriere Sport: 7

Nazione: 6,5

Gazzetta: 7

Tuttosport: 6,5

FirenzeViola: 7