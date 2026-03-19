Il finale da Hollywood di Edoardo Bove: il racconto de la Nazione

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Ritrovarsi, a più di un anno di distanza. La Nazione dedica ampio spazio alla bella storia personale di Edoardo Bove, che martedì sera ha segnato il suo primo gol con il Watford: un momento che rappresenta molto più di una semplice rete: è il simbolo di una rinascita personale e sportiva, un vero «chiudere un cerchio». Il centrocampista torna al gol dopo il drammatico arresto cardiaco del 1° dicembre 2024 durante Fiorentina-Inter, che aveva messo in dubbio la sua carriera. Dopo l’intervento e mesi di riabilitazione, il suo rientro è stato graduale, fino alla serata decisiva.

Entrato da pochi minuti contro il Wrexham, l'ex Fiorentina e Roma ha segnato nel 3-1 finale, scatenando emozione tra compagni e tifosi, accompagnato anche dallo striscione: «Anche se hai lasciato Roma non sarai mai solo». Un gol atteso a lungo, che lui stesso aveva immaginato in modo diverso: «Ho avuto tanto tempo per immaginare questo momento». La realtà è stata più semplice, ma non meno significativa: «È stato un gol facile, ma significativo». A suggellare il momento, anche il commento del club: «Il tuo finale da Hollywood», perfetta sintesi di una storia in cui il calcio si intreccia con la vita.