Al Viola Park torna il derby "viola contro arancio": oggi c'è Fiorentina-Pistoiese

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Riprenderà oggi alle 14:30 il cammino della Fiorentina Under-18 nella Viareggio Cup. Su la Nazione i dettagli della sfida: dopo aver superato col brivido agli ottavi di finale gli ivoriani dell’Academy Potey Keahson (il passaggio del turno è arrivato solo ai calci di rigore), questo pomeriggio la squadra di Capparella avrà l’opportunità di strappare il pass per le semifinali affrontando al Viola Park la Pistoiese in un derby giovanile decisamente insolito.

E questo non tanto per i giovani gigliati - che sono da sempre habitué della Coppa Carnevale (per i viola si tratta della 62a presenza ai quarti su 76 edizioni del torneo) - quanto per la formazione arancione, che agli ottavi ha eliminato con merito il Genoa campione in carica (1-2 il finale in Liguria) e non finiva tra le migliori otto addirittura dal 1979: in quell’edizione la Pistoiese superò la Roma ai rigori ma il suo sogno di alzare la Coppa si spense in semifinale per mano - guarda caso - proprio della Fiorentina, che ebbe la meglio per 2-1 e di lì a poco avrebbe vinto il trofeo. Una gara molto sentita per la quale a Bagno a Ripoli è prevista una discreta affluenza di pubblico e che sarà trasmessa come sempre in diretta attraverso i canali social del club viola, scrive la Nazione.