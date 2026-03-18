Stramaccioni sull'Inter a Firenze: "Difficile ma la reputo chiave in positivo"

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Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni ha parlato della lotta per il primato in campionato partendo dall'Inter che affronterà la Fiorentina al Franchi nel prossimo turno: "Firenze è una gara difficile e delicata. Ma la reputo anche chiave in positivo per la corsa scudetto e soprattutto per il morale. Vincere permetterebbe ai nerazzurri di affrontare dopo la sosta Roma e Como partendo come minimo da +8 e considerando il concomitante Napoli-Milan, la squadra con una vittoria con i Viola sarebbe nella condizione mentale ideale pr il doppio scontro".