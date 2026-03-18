Stramaccioni sull'Inter a Firenze: "Difficile ma la reputo chiave in positivo"
FirenzeViola.it
Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni ha parlato della lotta per il primato in campionato partendo dall'Inter che affronterà la Fiorentina al Franchi nel prossimo turno: "Firenze è una gara difficile e delicata. Ma la reputo anche chiave in positivo per la corsa scudetto e soprattutto per il morale. Vincere permetterebbe ai nerazzurri di affrontare dopo la sosta Roma e Como partendo come minimo da +8 e considerando il concomitante Napoli-Milan, la squadra con una vittoria con i Viola sarebbe nella condizione mentale ideale pr il doppio scontro".
Pubblicità
Rassegna stampa
Quattro gol, tre punti e un grande sospiro di sollievo. Guai però a pensare di avercela fatta, serve equilibrio e zero presunzione. Conference: ora cambia tutto. Rakow e Inter, come gestire i big? Il centenario passi da incubo a storiadi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Quattro gol, tre punti e un grande sospiro di sollievo. Guai però a pensare di avercela fatta, serve equilibrio e zero presunzione. Conference: ora cambia tutto. Rakow e Inter, come gestire i big? Il centenario passi da incubo a storia
Copertina
Angelo GiorgettiLiberazione viola: insieme agli attributi, l’eleganza di una squadra consapevole. I fantasmi forse sono spariti. Anche senza Kean (in panchina) il gruppo ha dato le risposte giuste. E ora finale di stagione da scrivere in Europa
Giacomo A. GalassiLiveCremonese-Fiorentina 1-4, i viola calano il poker e superano il Lecce in classifica
Mario TeneraniCremona stasera vale tutto. C'è Kean, speriamo giochi almeno un po'. Aspettiamoci una Fiorentina prudente… Bella notizia, Martinelli incanta Genova
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com